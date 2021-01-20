Технопарк «Кванториум» в Орле хотят переселить в другое помещение

В правительстве Орловской области намерены переселить детский технопарк «Кванториум» в другое помещение. Сейчас он располагается во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле, но должен переехать в собственное здание.

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета облсовета, где о реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» рассказывала глава регионального департамента образования Татьяна Крымова.

По ее словам, которые приводит InfoOrel.ru, сейчас готов проект реконструкции и перепланировки здания бывшего клуба «Сфера-Т», который находится в парке культуры и отдыха. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Здание начнут ремонтировать, когда будет соответствующее финансирование. Крымова не исключила, что «Кванториум» переедет уже в этом году.

Власти региона в 2019 году приняли решение о выделении субсидий для приобретения в собственность области клуба «Сфера Т». «Кванториум» открыли в Орле в середине ноября того же года.

Позже в Орле заработал центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла».