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Оторвавшихся на льдине от берега рыбаков спасли на Сахалине

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В Сахалинской области провели операцию по спасению рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине. Пострадавших на берег доставили с помощью вертолета.

Информация о происшествии поступила днем 20 января в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. На льду в районе села Заозерное в Макаровском районе образовалась трещина. От берега оказались отрезаны восемь человек. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В спасении местных жителей были задействованы сотрудники ГИМС, а также силы от опорного пункта села Восточное ПЧ-26 Макаровского ПО. Кроме того, был привлечен вертолет Ми-8 сахалинского звена Хабаровского авиационного спасательного центра.

Экипаж вертолета доставил пострадавших на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

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