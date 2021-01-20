План завоза жизнеобеспечивающих грузов выполнили в Якутии на 26%

Около 205,2 тыс. т грузов доставлены в пункты назначения в Якутии. Благодаря устойчивым заморозкам на автозимниках сформировалась необходимая для перевозок толщина льда.

План завоза жизнеобеспечивающих грузов выполнен на 26%. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников поручил взять на особый контроль Аллаиховский район, а также открытие автозимника до Тумата в Усть-Янском районе. Также необходимо уделить внимание доставке газоконденсата в села Хаир и Саскылах.

На федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма» открыты четыре ледовые переправы через Вилюй с допустимой грузоподъемностью 40 т. Также работает одна переправа через Алдан. С 18 января до 2 т увеличили разрешенную грузоподъемность переправы Якутск — Нижний Бестях.