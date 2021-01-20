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Снегоплавильные пункты перегружены в Казани

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В Казани службы ЖКХ продолжают ликвидацию последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на город. За два дня выпало 2/3 месячной нормы осадков.

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Как пишет Inkazan.ru, снегоплавильные пункты перегружены, из-за этого снег оставляют в 17 временных местах складирования. В городской администрации утверждают, что согласовали эти места с республиканским министерством экологии. В комитете внешнего благоустройства выразили уверенность в том, что места, куда свозят снег, не причинят вреда городу и экосистеме.

В Казани с начала года выпало 158% от нормы осадков. Нагрузка семи снегоплавильных центров превышала норму в три раза. Агентство отмечает, что обычная производительность таких центров — 7,2 тыс. т в сутки, а в условиях снегопада с городских улиц вывозили в среднем 24 тыс. т снега в сутки.

Все места, где временно оставляют снег, контролируют специалисты. Весной их очистят, а потом сдадут на проверку экологам. Эксперты между тем не исключают, что снегоплавильным центрам придется работать с перегрузом еще около двух недель.

19 января сообщалось, что в Японии при расчистке снега погибли более 60 человек. Они пытались откопать свои заваленные снегом дома.

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