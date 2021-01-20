Новую величину прожиточного минимума установили в Красноярском крае

Правительство Красноярского края установило величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Для региона он составил 13 053 рубля.

Власти отмечают, что сумма прожиточного минимума снизилась на 2,4%. Это связано со снижением стоимости плодоовощной продукции, которая входит в потребительскую корзину. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Стоимость картофеля снизилась на 14,7%, капусты и моркови — на 21,1%, лук подешевел на 10,7%.

Квартальная величина прожиточного минимума установлена правительством региона в последний раз. В дальнейшем величину будут определять на весь финансовый год. В соответствии с новой методикой Росстата с 2022 года прожиточный минимум будет определяться исходя из медианного среднедушевого дохода в регионе.

Ранее величину прожиточного минимума на 2021 год установили в Москве. Соответствующий документ, подписанный мэром столицы Сергеем Собяниным, был опубликован 19 января. Величина прожиточного минимума составила 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей.