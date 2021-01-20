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CNN сообщила о прощальном письме Трампа Байдену

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Действующий президент США Дональд Трамп оставил прощальную записку избранному главе государства Джо Байдену. Об этом 20 января сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Пиковая драма: Байден готовится к инаугурации и первым шагам на посту
20 января оба президента США — приходящий и уходящий — окажутся в фокусе внимания

При этом содержание записки не раскрывается.

Уточняется, что прощальное письмо является одной из современных традиций — в день инаугурации уходящий президент пишет своему преемнику записку с наилучшими пожеланиями. Обычно письмо оставляют на столе, чтобы, войдя в Овальный кабинет, новый глава государства прочел его.

Ранее в этот день были опубликованы кадры, на которых видно, как Трамп покидает Белый дом. Он машет рукой, после чего заходит в кабину вертолета.

Отмечалось, что Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него запланирована последняя церемония на посту президента.

Позже, обращаясь к группе своих сторонников, Трамп пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

В своем прощальном послании, опубликованном на сайте Белого дома 19 января, Трамп также пожелал удачи новой администрации США.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 по местному времени (20:00 мск) 20 января.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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