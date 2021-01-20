CNN сообщила о прощальном письме Трампа Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп оставил прощальную записку избранному главе государства Джо Байдену. Об этом 20 января сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

При этом содержание записки не раскрывается.

Уточняется, что прощальное письмо является одной из современных традиций — в день инаугурации уходящий президент пишет своему преемнику записку с наилучшими пожеланиями. Обычно письмо оставляют на столе, чтобы, войдя в Овальный кабинет, новый глава государства прочел его.

Ранее в этот день были опубликованы кадры, на которых видно, как Трамп покидает Белый дом. Он машет рукой, после чего заходит в кабину вертолета.

Отмечалось, что Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него запланирована последняя церемония на посту президента.

Позже, обращаясь к группе своих сторонников, Трамп пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

В своем прощальном послании, опубликованном на сайте Белого дома 19 января, Трамп также пожелал удачи новой администрации США.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 по местному времени (20:00 мск) 20 января.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.