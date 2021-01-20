Трамп пообещал свое возвращение «в том или ином виде»

Дональд Трамп, 45-й президент США, пообещал своим сторонникам «вернуться в том или ином виде». Об этом он заявил, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе Эндрюс перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду, в среду, 20 января.

«Прощайте. Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде», — приводит слова политика телекомпания CBS News.

Лидер республиканцев отдельно поблагодарил за хорошую совместную работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.

«Пусть у вас всё будет хорошо. Скоро увидимся», — сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам.

Кроме того, в этом же выступлении Трамп пожелал администрации избранного президента США Джо Байдена успехов и удачи.

Накануне в прощальном обращении к американскому народу 45-й президент страны признал приход к власти новой администрации. Он подчеркнул, что «будет молится за ее успех в сохранении безопасности и процветания Америки».

Церемония инаугурации Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в здание Капитолия. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.