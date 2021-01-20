Грузы до 10 т разрешили перевозить по переправе через реку Каму

В удмуртском городе Сарапул увеличили грузоподъемность ледовой переправы через реку Кама Сарапул–Ершовка. Теперь по зимнику можно перевозить грузы до 10 т.

Как напоминает ИА «Сусанин», ранее грузоподъемность дороги составляла 6 т. Ее открыли 30 декабря. Это единственная переправа, которая будет действовать в республике этой зимой.

В МЧС по Удмуртии сообщили, что сейчас открыто 15 мест массового выхода людей на лед. Всего же в республике насчитывается 25 таких мест на девяти водных объектах.