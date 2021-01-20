Выбросившую детей из окна жительницу Саратова ограничили в родительских правах

Жительницу Саратова, выбросившую из окна двоих детей, по решению суда ограничили в родительских правах. Об этом в среду, 20 января, сообщили в областной прокуратуре.

Как уточняется, иск был подан бывшим супругом женщины. Заключение об ограничении родительских прав было озвучено прокурором, суд выразил согласие с его решением.

Женщина была арестована в конце октября 2020 года.

17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе. После этого она ранила себя в грудь ножом. Всех троих доставили в больницу.

В отношении матери Следственным комитетом (СК) было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. Подозреваемую после выписки из больницы задержали.

В прокуратуре сообщили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор региона Валерий Радаев поручил разобраться в причинах трагедии.