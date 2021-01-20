Еще четыре сельских ФАПа открыли в Тюменской области

В Заводоуковском районе Тюменской области заработали четыре современных комфортных ФАПа — в селе Сединкино, деревне Сунгурово и поселках Лесной и Озерный.

«Жителям этих населенных пунктов приходится добираться до районной больницы от 7 до 47 км. Здесь были фельдшерские пункты, но в них не было комфортных условий — холодно, неудобно», — рассказали в департаменте здравоохранения региона.

В мини-поликлиниках есть всё необходимое — кабинет для приема пациентов, процедурные, смотровые, комнаты для медперсонала, передает портал «Наш город». В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе на федеральные средства было куплено 12 ФАПов, еще 37 фельдшерско-акушерских пунктов приобрели за счет областного бюджета.

Ранее больница № 12 города Заводоуковска Тюменской области получила новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью. Технику установили в стационаре. Рентген-аппарат может работать в 750 режимах как от внешнего источника питания, так и автономно. Благодаря цифровому комплексу, который дает четкую картинку при низкой лучевой нагрузке, специалист видит снимок сразу на экране и может определить диагноз.