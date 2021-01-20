Взрыв прогремел в центре Мадрида

Сильный взрыв произошел в испанском Мадриде. Об этом сообщили в среду, 20 января, местные СМИ.

По данным El Mundo, взрыв прогремел в районе Пуэрто-де-Толедо. Очевидцы рассказали о сильном повреждении здания. Жители Мадрида поделились в социальных сетях фотографиями разрушенного многоэтажного дома. Издание уточняет, что, по предварительным данным, в здании произошел взрыв газа.

Портал Eldiario.es отмечает, что пока нет информации о пострадавших. Взрыв произошел в 15:00 по местному времени (17:00 мск).

В результате происшествия пострадали три верхних этажа многоэтажного здания на улице Толедо, передает El Pais.

В начале декабря 2020 года на химическом заводе в штате Западная Вирджиния в США прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.