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Сноуден оценил отказ Трампа помиловать его

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал то, что президент США Дональд Трамп не помиловал его, уходя со своей должности. Свой комментарий он опубликовал в среду, 20 января, в Twitter.

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«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», — написал он в социальной сети.

В этот же день, 20 января, в Белом доме рассказали, что Трамп в последний день на своем посту объявил о помиловании 73 человек и смягчил наказание еще для 70.

В августе прошлого года Трамп обещал ознакомиться с делом Сноудена и рассмотреть вопрос о его помиловании.

В середине сентября 2019 года стало известно, что власти США подали иск в суд против Сноудена, который, по их мнению, нарушил договоренности о неразглашении, опубликовав свои мемуары. Сам автор признал, что для публикации книги ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.

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