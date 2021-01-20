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Трамп пожелал новой администрации США успехов и удачи

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Действующий президент США Дональд Трамп пожелал администрации избранного главы государства Джо Байдена успехов и удачи. С пожеланиями Трамп выступил, обращаясь к группе своих сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду, в среду, 20 января.

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«Я желаю новой администрации удачи и больших успехов. Я думаю, им будет сопутствовать успех. Мы заложили основу для того, чтобы они добились действительно впечатляющих успехов», — приводит телекомпания CBS News слова Трампа.

В своем прощальном послании, опубликованном на сайте Белого дома 19 января, Трамп также пожелал удачи новой администрации страны.

«На этой неделе во власть вступит новая администрация [США]. Будем молится за ее успех в сохранении безопасности и процветания Америки. Мы желаем им всего наилучшего, а также желаем удачи, что очень важно», — отметил он.

В обращении действующий президент признал приход новой администрации к власти.

Ранее в этот день были опубликованы кадры, на которых видно, как Трамп покидает Белый дом. Он машет рукой, после чего заходит в кабину вертолета.

«Это была честь всей жизни», ― сказал политик, покидая Белый дом.

Отмечалось, что Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него запланирована последняя церемония на посту президента.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 по местному времени (20:00 мск) 20 января.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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