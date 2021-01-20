Россияне вновь смогут увидеть на небе пролеты МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что пролеты Международной космической станции (МКС) в небе над Россией ожидаются с 20 января по 4 февраля. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 20 января.

«До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придется выходить на улицу в нынешнюю погоду», — отметил космонавт.

По его словам, МКС видно невооруженным глазом в виде яркой звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную.

По мере движения станция меняет блеск, например, в Москве она будет ярче всего 24–31 января и 1 февраля.

Ранее сообщалось, что жители России смогут ежедневно наблюдать за пролетом МКС в ночном небе с 20 сентября до 10 октября.

В начале января Кудь-Сверчков поздравил подписчиков с наступающим старым Новым годом и рассказал о подарках, которые подарил коллегам-астронавтам. По его словам, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и японский астронавт Соити Ногути получили в подарок по космической матрешке, а Кэтлин Рубинс и Шэннон Уокер были подарены платки из Павловского Посада.

31 декабря российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили землян с наступающим Новым годом. Космонавты призвали людей беречь себя и близких, заботиться о здоровье.