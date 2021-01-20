Пять новых автобусов закупил перевозчик в Воронеже для автопарка

Воронежский перевозчик ООО «АТП-1» приобрел пять новый автобусов «Вектор Next», машины поступят в город в начале весны. Об этом в компании сообщили ИА «Абирег».

Новая техника предназначена на замену старым «ПАЗам», которые работали на маршруте № 54. Всего в I квартале этого года планируется вывести из эксплуатации 10 автобусов «ПАЗ».

Новые машины имеют большую переднюю площадку, широкие дверные проемы, возможность быстрой установки пандуса.

Программа обновления городского автопарка стартовала в 2020 году. Сейчас она проходит в соответствии с графиком.

По словам представителей компании, они готовы к транспортной реформе на 70%.

В сентябре стало известно, что перевозчик ООО «АТП-1» закупил новые комплексы видеонаблюдения системы мониторинга «Безопасный общественный транспорт». Компания тестирует различные комплексы, в том числе состояние из шести камер с функцией подсчета пассажиров.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Воронеже проведут реформу городского пассажирского транспорта. Для этого создано МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок». По словам мэра Вадима Кстенина, перенастройка системы должна занять около трех лет.