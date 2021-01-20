Нового главу ХДС обвинили в симпатии к России

Сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Анналена Бэрбок обвинила избранного главу «Христианско-демократического союза» (ХДС) Армина Лашета в симпатии к России.

Бэрбок заявила, что председателю одной из сильнейших немецких партий необходимо иметь четкую внешнеполитическую позицию.

По словам политика, ей непонятны дружественные высказывания Лашета, считающего себя «великим европейцем», о России.

«Во времена, когда мы хотим стать сильнее как европейцы, новое правительство ФРГ нуждается в ясной проевропейской внешнеполитической позиции, которая должна включать ясную позицию в отношении автократических режимов», — подчеркнула Бэрбок, ее слова приводит издание Spiegel.

В 2020 году политик предпринимала попытки провести в бундестаге проект, запрещающий строительство газопровода «Северный поток – 2», однако его отклонили большинство депутатов.

16 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был избран новым лидером «Христианско-демократического союза» Германии. Таким образом, он может повести партию на парламентские выборы вместо канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Меркель продолжает оставаться бундесканцлером, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. До избрания Лашета партию возглавляла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

8 января Bild и Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники об обсуждении министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном с представителями партии своих шансов занять должность канцлера. По данным изданий, Шпан может стать кандидатом, если его рейтинги вырастут к весне и будут выше, чем у Лашета.

Однако сам Шпан опроверг эту информацию. По словам чиновника, он остается членом команды Лашета.