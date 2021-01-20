Суд Петербурга запретил распространение в РФ аниме «Тетрадь смерти»

Районный суд Колпино в Санкт-Петербурге признал по иску прокуратуры запрещенным в России популярное японское аниме «Тетрадь смерти». Об этом в среду, 20 ноября, заявил во время заседания судья Дмитрий Никулин.

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — передал слова судьи корреспондент МИЦ «Известия».

По данным портала 78.ru, 18 декабря 2020 года суд в Петербурге зарегистрировал пять исков с требованием запретить аниме, в которых сотрудники надзорного ведомства указали 49 ссылок с опасными картинами.

В число опасных попал и мультфильм «Тетрадь смерти», который является одним из самых популярных в мире японских анимационных фильмов в данном жанре. Прокуроры указали, что в нем содержатся кадры жестокости, убийств и насилия. В аниме изображены летающие части тела, рассказывается о физическом и психическом насилии, расчленении, гомосексуальных отношениях.

12 января в Петербурге шестиклассник выпал из окна, когда пытался повторить сцену из аниме. Согласно полученной уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Анной Митяниной информации, он был фанатом аниме «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой мультфильма.