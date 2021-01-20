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Более 30 скульптур создали на фестивале ангелов и архангелов в Ижевске

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В Ижевске подвели итоги X фестиваля ангелов и архангелов. Он проводился с 7 по 19 января. Порядка 30 ледяных скульптур создали 45 мастеров, приехавших, в том числе, из Петербурга, Сочи, Рязани и даже из Белоруссии.

Ледовый фестиваль проводят в столице Удмуртии на протяжении 10 лет. Он посвящен православному празднику Крещения Господня.

Мастера работают обычно на трех площадках – в парке современного искусства у родника имени Пригова, у Музея воды и на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора, пишет портал udm-info.ru.

Скульптуры были посвящены различной тематике. Среди них «Огненное вознесение пророка Илии», «Крещенские воды», «Святой Петр», «Голубь мира».

Ранее сообщалось, что в Ижевске отменили фестиваль «Удмуртский лед», который был запланирован на начало года. Он не состоялся впервые за всю историю существования, с 2018 года. Причиной стало отсутствие финансирования.

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