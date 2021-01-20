Сельскохозяйственную технику переведут на газомоторное топливо в Якутии

Центры по переоборудованию и обслуживанию техники на природном газе появятся в Якутии. Использование газомоторного топлива позволит сократить расходы аграриев.

Программа по использованию природного газа в качестве моторного топлива была утверждена в республике в 2019 году. В 2021 году центры по переоборудованию появятся в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском и Вилюйском районах. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Сейчас в регионе действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных, 22 автомобильные газозаправочные и 22 передвижные газозаправочные станции.

Всего в Якутии зарегистрировано более 300 тыс. единиц автотранспорта, лишь 5% работают на газомоторном топливе, в то время как потенциал достигает 100 тыс. единиц. Премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко поручил сформировать новые меры поддержки физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В 2020 году для тех, кто использует природный газ, размер транспортного налога сократили до 50%.

Тарасенко поручил ускорить перевод на газомоторное топливо сельской техники в тех районах, которые признаны пилотными. Планируется достичь замещения 70% дизельного топлива на метан. При таком соотношении экономия на одну единицу техники составит 40–90 тыс. рублей на каждые 100 моточасов в зависимости от модели техники.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал о диверсификации экономики республики. Последствий от рекордного обвала алмазного рынка региону удалось избежать за счет нефтяной и газовой промышленности.