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Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer

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Лицевой паралич после вакцины от коронавируса компании Pfizer встречается редко и быстро проходит у большинства пациентов, но его причина до сих пор непонятна. Об этом в среду, 20 января, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

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«Это очень редкое осложнение. Причину его мы не знаем, почему он развивается, непонятно. Сам по себе паралич лицевого нерва, без связи с прививкой, возникает по причинам, которые мы вообще не знаем. Также не ясно, почему паралич развивается после прививки», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

По его словам, большинство людей избавляются от осложнения быстро, однако будут существовать случаи, когда оно сохранится на длительный период. Состояние привитого улучшится, однако полностью осложнение не пройдет.

Эйдельман добавил, что для лечения паралича лицевого нерва применяются кортикостероиды или глюкокортикостероиды. Однако, как подчеркнул врач, такое осложнение при прививке при условии одновременного приема лекарств приводит к подавлению иммунитета.

Ранее в январе сообщалось, что паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации от COVID-19 препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Побочный эффект проявился после применения первой дозы вакцины. Один из вакцинированных рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту через несколько минут после введения препарата.

Отмечается, что массовая вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря прошлого года. Вторую дозу препарата начали вводить 10 января 2021 года.

15 января в Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer/BioNTech.

До этого 14 января шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 выявили во Франции.

В тот же день в Норвегии сообщили о 23 случаях с летальным исходом после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.

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