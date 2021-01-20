Врач рассказала о смертельной опасности болезни экс-супруги Аршавина

Врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова предположила, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина страдает неизлечимым заболеванием. Об этом специалист рассказала Пятому каналу в среду, 20 января.

По словам медика, вероятно, что у Казьминой гранулематоз Вегенера — неизлечимое заболевание, которое представляет большую опасность для жизни пациента. Эта болезнь повреждает стенки кровеносных сосудов и приводит к разрушению тканей.

«Это патология верхних дыхательных путей, которая может осложняться разрушением носовой перегородки с формированием седловидной деформации носа, с развитием тяжелого деструктивного воспаления тканей пазух носа, с распространением в ткани глаза, потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже легкие», — рассказала Колесникова.

Она добавила, что заболевание неизлечимо, а если не принять вовремя меры, то оно может убить пациента. Врач также подчеркнула, что даже длительная ремиссия завершится, и болезнь вновь проявит себя.

Накануне сообщалось, что Казьмина опубликовала фото, на котором видно ее изменившееся из-за болезни лицо. На кадрах, размещенных в Instagram, лицо Казьминой видно издалека, но можно заметить, что ее лицо изменилось.

Ранее Казьмина рассказывала, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Ей сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.