«Спутник V» показал эффективность против всех выявленных штаммов коронавируса

Ни один из выявленных новых штаммов коронавируса не влияет на эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил в среду, 20 января, на пресс-конференции заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

«Вирус эволюционирует скорее в сторону приспособления, он становится более контагиозным, быстрее распространяется в человеческой популяции, ему выгодно эволюционировать в эту сторону. В таком случае это никаким образом не влияет на эффективность вакцины. <...> Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался сыворотками хуже, чем тот, который был исходно, — уханьский вариант», — приводит ТАСС его слова.

На прошлой неделе вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы.

11 января директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург указал, что при создании вакцины «Спутник V» учитывались возможные мутации коронавируса.

За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Согласно последним данным, британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств.

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