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Около 30 депутатов Госдумы привились от коронавируса

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Примерно 30 депутатов Госдумы уже сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду, 20 января, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Сделали прививки около 30 депутатов, порядка 50 записались на прививки. Получается около 80. Около 170 депутатов, кто имеет антитела после болезни», — приводит его слова ТАСС.

Также Володин отметил, что в настоящее время в реанимации из-за коронавируса находится один парламентарий.

По словам спикера, в результате вакцинирования общедумский иммунитет у депутатов появится к марту, передает RT.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович намерена вакцинироваться от коронавирусной инфекции в России, сообщает телеканал «360».

В Москве масштабная вакцинация от коронавируса началась 5 декабря, по всей России — с 15 декабря. С 18 января объявлена массовая вакцинация от COVID-19 в стране.

Прививку гражданам предлагается сделать препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

В понедельник, 18 января, Минздрав РФ рекомендовал прививаться от COVID-19 в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у них обычно наблюдается более тяжелое течение и больший риск осложнений.

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