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В ходе спецоперации в Чечне уничтожили пятерых боевиков

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Силовики в Чечне уничтожили пятерых боевиков, которые находились в федеральном розыске. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) в среду, 20 января.

Среди ликвидированных оказался главарь банды Аслан Бютукаев, причастный к теракту в Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что бойцы полка специального назначения МВД по Чеченской Республике провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района в 30 км от Грозного по уничтожению боевиков.

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«Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться», — отметил Кадыров.

По его словам, личности некоторых из убитых уже установили. В ходе спецоперации потерь среди силовиков нет.

Президент России Владимир Путин поздравил Кадырова с ликвидацией боевиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин представит к наградам всех участников этой спецоперации.

Песков напомнил, что Бютукаев считался так называемым последним амиром Чечни, которого долгое время разыскивали в Ингушетии и в Чечне, отмечает «Газета.ру».

Командир батальона шахидов «Риядус-Салихийн» Аслан Бютукаев, известный российским спецслужбам в том числе и под прозвищами Абубакар и Амир Хамзат, был соратником Доку Умарова, банду которого ликвидировали в 2013 году. Умаров, ответственный за ряд преступлений, в том числе за организацию теракта в аэропорту Домодедово, был убит в том же году.

Бютукаев также числился в федеральном розыске за организацию этого теракта. По данным спецслужб, он готовил шахидов-смертников для совершения терактов в Москве и других регионах страны.

Теракт в Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой, в зале международных прилетов воздушной гавани. Жертвами стали 37 человек, 172 получили ранения.

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