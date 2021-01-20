Захарова рассказала о походах в тир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что периодически ходит в тир и участвует в спартакиадах министерства. Во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» были показаны кадры из Instagram-аккаунта представителя внешнеполитического ведомства, на которых она стреляла по «тарелочкам».

«Это так называемая (стрельба) по «тарелочкам»... Это было не так давно, этим летом, и было прекрасно потому, что как раз движущиеся цели я раньше как-то брать не могла», — объяснила Захарова.

Она уточнила, что занималась стрельбой, когда училась в школе. Кроме того, представитель МИД РФ добавила, что ей это нравится, а вот охота и пейнтбол ее не привлекают.

«Периодически в тир хожу, даже в каких-то мидовских спартакиадах участвую», — сказала Захарова.

Ранее в этот день Захарова высказалась относительно переноса чемпионата мира по хоккею из Белоруссии. По ее мнению, это решение является «донельзя политизированным». Она подчеркнула, что случай с отстранением Минска от ЧМ по хоккею — пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.