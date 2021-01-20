Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года
Мир
Порошенко призвал лишить Россию права голоса в ПАСЕ
Мир
Байден запустит стодневную программу по ношению масок
Мир
Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн
Общество
Песков рассказал об идеологии Путина

Захарова рассказала о походах в тир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что периодически ходит в тир и участвует в спартакиадах министерства. Во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» были показаны кадры из Instagram-аккаунта представителя внешнеполитического ведомства, на которых она стреляла по «тарелочкам».

«Это так называемая (стрельба) по «тарелочкам»... Это было не так давно, этим летом, и было прекрасно потому, что как раз движущиеся цели я раньше как-то брать не могла», — объяснила Захарова.

Она уточнила, что занималась стрельбой, когда училась в школе. Кроме того, представитель МИД РФ добавила, что ей это нравится, а вот охота и пейнтбол ее не привлекают.

«Периодически в тир хожу, даже в каких-то мидовских спартакиадах участвую», — сказала Захарова.

Ранее в этот день Захарова высказалась относительно переноса чемпионата мира по хоккею из Белоруссии. По ее мнению, это решение является «донельзя политизированным». Она подчеркнула, что случай с отстранением Минска от ЧМ по хоккею — пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021