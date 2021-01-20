Режиссер Галина Долматовская скончалась на 82-м году жизни

Режиссер и сценарист документального кино Галина Долматовская скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщили в среду, 20 января, в Союзе кинематографистов России.

«На 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста документального кино, киноведа, писателя Долматовской Галины Евгеньевны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Долматовская окончила факультет журналистики МГУ. Работала в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства и Российском институте культурологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она является режиссером документальных фильмов: «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино — Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В.С. Возлюбленная солдата», «Примечания к прошлому», «Без антракта», «Серебряковы. Французские этюды», «Счастливчики 60-х», «Чистополь. Из жизни малого города».

Также Долматовская являлась автором нескольких книг, сообщается на сайте kp.ru.