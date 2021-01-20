В Иркутской области 30 детей погибли при пожарах в 2020 году

В Иркутской области за 2020 год зарегистрировано почти 7 тыс. пожаров. В результате возгораний погибли 30 детей. Статистику огласили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 20 января.

По данным МЧС, пожары с детской смертностью зарегистрированы в 13 муниципалитетах. В трех пожарах жертвами стали одновременно четыре ребенка. Нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования стало причиной гибели 16 несовершеннолетних. В четырех случаях причиной пожара стала детская шалость. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В шести пожарах родители находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли принять меры для спасения детей.

Для снижения рисков детской гибели и травматизма в 2020 году была разработана дорожная карта. Она предусматривает ряд профилактических мер, в которых задействованы сотрудники МЧС, органы местного самоуправления и исполнительные органы государственной власти. 6,2 тыс. мест проживания многодетных семей оборудованы средствами раннего обнаружения пожаров.

С начала 2021 года зарегистрирован рост числа пожаров на 13,11%. Всего произошло 342 возгорания, в которых погиб 21 человек.