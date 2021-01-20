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В Челябинской области в камере ИВС обнаружили тело подростка

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В изоляторе временного содержания в Челябинской области обнаружили тело 17-летнего жителя, который был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно, покончившего жизнь самоубийством», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что ранее судом несовершеннолетнему подозреваемому в незаконном обороте наркотиков была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

В феврале прошлого года в следственном изоляторе № 1 «Матросская Тишина» было найдено тело мужчины. Медицинская экспертиза не выявила признаков насильственной смерти.

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