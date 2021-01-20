Храм Спас на Крови начали освобождать от строительных лесов

В Санкт-Петербурге на финальной стадии находится основной этап реставрации храма Спас на Крови. Все работы планируется завершить к концу этого года. Частично строительные леса с центрального шатра убрали в конце 2020 года. Их разобрали с отметки 81 м до отметки 46 м. Сейчас работы приостановлены до более благоприятной для этого погоды.

Как уточняет телеканал «78», реставрация центрального шатра храма началась в 2019 году. Специалисты смогли восстановить облицовочный кирпич шатра, мозаику и майолику, они привели в порядок металлические оконные заполнения. Также были отреставрированы детали из эстляндского мрамора, кирпичная кладка чердака и элементы креста.

Позже начнется восстановление кирпичной кладки основания шатра, металлических трапов и кровли. Но это произойдет только после окончания холодов, с приходом весны.

19 января стало известно о смерти реставратора Виктора Живана, который участвовал в восстановлении многих объектов культуры, в том числе храма Спас на Крови. Он скончался на 62-м году жизни. Причина смерти не называлась.