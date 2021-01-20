Бастрыкин проконтролирует расследование коммунальной аварии в Волжском

Уголовное дело, возбужденное после коммунальной аварии в городе Волжском в начале января, будет передано в центральный аппарат СКР для дальнейшего расследования. Поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин по результатам оперативного совещания.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», о расследовании Бастрыкину рассказал глава СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов. В данный момент по делу задержаны два руководителя организации, которая отвечала за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском: главный инженер и начальник теплового района организации, в чьей эксплуатации находился объект.

Установлено, что тепловая магистраль, где произошел прорыв трубы с горячей водой, была введена в эксплуатацию 36 лет назад. Трубопровод ремонтировали в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023 году. Как показало лабораторное исследование фрагментов металлической трубы и гильзы, изъятых с места аварии, причиной прорыва стал полный коррозийный износ.

Авария на трубопроводе произошла 3 января. На улице Оломоуцкой прорвало трубу с кипятком. Под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в которую упали пешеходы. Четверо мужчин были госпитализированы. Двое мужчин скончались.