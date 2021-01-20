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Около 32 тыс. человек получили обе дозы «Спутника V» на испытаниях

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Почти 32 тыс. добровольцев получили оба компонента вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 20 января, заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Минздрава России Денис Логунов на онлайн-конференции, проведенной в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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«На настоящий момент заканчивается набор добровольцев в третью фазу клинических исследований. Сегодня более 33 тыс. получили первую дозу компонента, и уже почти 32 тыс. получили оба компонента», — приводит «РИА Новости» слова Логунова.

Всемирная организация здравоохранения, как стало известно 8 января, рассчитывает получить полные данные о российской вакцине «Спутник V» к концу этого месяца.

В декабре 2020 года Минздрав России разрешил поменять формат пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» — добровольцам больше не будут вводить плацебо.

Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев 10 декабря отметил, что побочные эффекты после вакцинации «Спутником V» находятся в пределах нормы, препарат соответствует требованиям безопасности.

«Спутник V» является первой в мире и в России вакциной против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи и зарегистрирован 11 августа 2020 года.

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