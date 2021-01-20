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Байден не сдержал слез во время выступления перед инаугурацией

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Избранный президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций во время выступления перед жителями штата Делавэр. Об этом в среду, 20 января, сообщает The Independent.

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Как уточняется, мероприятие состоялось перед отъездом на церемонию инаугурации. При этом речь политика неоднократно прерывалась слезами.

«Для меня это немного эмоционально. Мы прошли всю мою карьеру, нас ждали как хорошие, так и плохие времена, я хочу выразить вам благодарность за все», — заявил Байден.

Он добавил, что именно в Делавэре сложились его взгляды на мир и ценности.

После выступления избранный президент отправился в Вашингтон, где намерен посетить национальный мемориал в честь 400 тыс. американцев, которые погибли в период пандемии коронавируса. Сопровождать Байдена будет избранный вице-президент Камала Харрис.

Ранее в среду стало известно о первых указах Байдена после вступления в должность главы государства. Сообщается, что политик намерен вернуть США в ВОЗ и Парижское соглашение.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоится 20 января в полдень (20:00 мск).

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