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Врач рассказал о правильной подготовке к вакцинации от COVID-19

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При подготовке к вакцинации от коронавирусной инфекции нужно удостовериться в отсутствии воспалительных процессов в организме, рассказал «Известиям» в четверг, 21 января, врач-инфекционист, главный врач клинико- диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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«Специальной подготовки вакцинация не требует. Желательно сдать общий анализ крови и минимальный биохимический комплекс, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспаления. Если человек здоров, соответственно, прием узких специалистов не нужен», — объяснил специалист.

Для исключения латентной или бессимптомной ранней стадии коронавирусной инфекции, врач порекомендовал двое-трое суток до вакцинации сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае если будет получен положительный результат, вакцинацию проходить запрещено.

Если пациент не хочет выполнять данные исследования, но у него нет никаких противопоказаний к вакцинации, вакцинация может проводится после осмотра терапевтом.

Также прививка противопоказана после перенесенных острых заболеваний, переболевшему пациенту рекомендуется выдержать минимум месяц со дня выздоровления. Любое обострение хронического заболевания в течение 30 дней до предполагаемой даты вакцинации является противопоказанием. Кроме того, полностью исключается возможность вакцинации для людей с онкозаболеваниями и аутоиммунными патологиями в активной стадии.

На данный момент к вакцинации не допускаются граждане младше 18 лет. Верхнего порога для пожилых людей нет, напомнил Поздняков.

Что касается прививки для переболевших COVID-19, в случае если у человека имеются антитела любого класса и в любом титре, вакцинацию проводить не рекомендуется.

Врач обратил внимание граждан на то, что желающие пройти вакцинацию должны быть готовы к тому, что организм может отреагировать по-разному. По словам эксперта, среди наиболее распространенных побочных эффектов может быть повышение температуры тела, болевые ощущения в месте инъекций и мышечные боли. Ярко выраженных аллергических реакций или тяжелых симптомов в ходе испытаний препарата выявлено не было.

Поздняков уточнил, что проверить эффективность прививки вакциной «Спутник V» позволит показатель уровня антител к спайковому (S) белку.

«Он, по сути, является вспомогательным, но не обязательным. В положении о вакцинации какой -то однозначной проверки, подтверждающей ее эффективность, не фигурирует», — добавил он.

В Москве масштабная вакцинация от коронавируса началась 5 декабря, по всей России — с 15 декабря. С 18 января объявлена массовая вакцинация от COVID-19 в стране.

Прививку гражданам предлагается сделать препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

В понедельник, 18 января, Минздрав РФ рекомендовал прививаться от COVID-19 в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у них обычно наблюдается более тяжелое течение и больший риск осложнений.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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