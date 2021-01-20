Невролог назвал требующие срочного лечения виды головной боли

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов назвал самые опасные виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу.

Так, в интервью «Пятому каналу», опубликованному в среду, 20 января, врач заявил, что зачастую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза.

Вычислить его просто, так как он, по словам медика, проявляется выраженными симптомами, такими как резкая головная боль, которую раньше не испытывал человек, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, а также побагровевшие кожные покровы лица и красные глаза. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких как инсульт и инфаркт, при вышеперечисленных симптомах человеку необходимо прекратить любую физическую деятельность и работу, присесть и отдохнуть.

«Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую. Если состояние стабилизируется, следует обратиться потом к терапевту», — посоветовал эксперт.

Опасными для здоровья могут оказаться длительные головные боли, например ежедневные в течение месяца. При этом если лекарства не могут с ними справиться, то это может говорить о нарушении в кровотоке головного мозга, одной из причин которого является онкология, указал Евдокимов.

Страдающим такими видами головных болей необходимо обратиться к специалистам и пройти тщательное обследование.

Спровоцировать боль в голове, в частности в пазухах носа, могут длительные инфекционные заболевания. Если боль усиливается при наклоне, то это, по словам врача, может говорить о развитии гайморита, синусита и другие болезней, которые могут вызвать осложнения.

Однако если к болям в пазухах присоединяется резкая головная боль при наклоне корпуса или головы, то это может быть признаком таких опасных заболеваний как менингит или энцефалит.

«Тоже нужно срочно обращаться к врачу, если при этом высокая температура — вызывать скорую помощь и срочно обследоваться», — рассказал Евдокимов.

Наиболее тяжелые приступы головных болей могут возникать, если у человека воспалился троичный нерв, что с большой вероятностью может произойти после прогулки на холодном ветру или нахождение на сквозняке. У человека возникает изматывающая боль, не дающая не только заниматься делами, но и даже спать. Лечится это воспаление у невролога, отметил специалист.

Еще один вид интенсивной головной боли представляет собой неврологическую патологию под названием кластерная головная боль. Это заболевание быстро переходит в хроническое, отметил врач. По его словам, насторожиться стоит тем, у кого пульсирующая боль в голове носит сезонный характер.

В конце декабря стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что головная боль после пробуждения может быть следствием бруксизма — заболевания, связанного с гиперфункцией жевательных мышц ночью.