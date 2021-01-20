МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии

С 20 по 22 января в горах Карачаево-Черкесии выше 2 тыс. м существует вероятность схода лавин. Об этом предупредили в среду, 20 января, в региональном управлении МЧС России.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад, а также призывают до выхода ознакомиться с местами возможного схода снежных лавин в районе маршрута, передает RT.

Накануне поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершились, сообщается на сайте kp.ru.

В ходе проведения поисково-спасательных работ 18 января обнаружили тело мужчины, других пострадавших и погибших не нашли.

18 января в поселке Домбай на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

В МЧС сообщали, что в момент происшествия на трассе могли находиться от четырех до 12 человек.

Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Еще один человек, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. Позднее четверо туристов, которые не выходили на связь после схода лавины, были найдены при обходе гостиниц.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).