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В Кремле назвали лохотроном сбор денег для ФБК

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Представитель Кремля 20 января призвал граждан подумать, прежде чем отправлять деньги жуликам.

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Песков объяснил, что в конце материалов «псевдорасследований» фонда указаны счета, на которые граждан просят перечислять деньги.

«Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В связи с этим он призвал всех граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам, у которых постоянно улучшаются способы изъятия денежных средств у населения.

«Подумайте десять раз», — призвал Песков.

В 2014 году корреспондент «Известий» побеседовал с волонтером ФБК. Он рассказал, как фонд искажает социологические данные ради политической выгоды. По словам волонтера, информация, отражающая мнение граждан по определенным темам, не только замалчивалась, но и подавалась некорректно, то есть с искажениями социологических показателей.

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