Согласовали акции: продолжат ли расти котировки российских компаний

На волне восходящего тренда на фондовом рынке акции российских компаний стремительно растут. Лучшими в индексе Мосбиржи с начала года стали бумаги TCS Group (материнской компании Тинькофф Банка), показавшие рост более чем на 40%. Капитализация компании теперь превышает $8 млрд на Лондонской и 600 млрд рублей на Московской биржах.По оценкам аналитиков, рынок продолжит расти в краткосрочной перспективе. В целом же, 2021-й будет позитивным для рисковых активов, в том числе и российских акций, уверены они.

Хорошее начало

Глобальная волна роста акций компаний развивающихся стран продолжилась в 2021-м. Подъему способствует положительная динамика на мировых сырьевых и фондовых рынках, а также ожидание роста экономики в первом квартале и массовой вакцинации от COVID-19, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики. Низкие процентные ставки и стимулирующие программы центральных банков и правительств наводняют рынки ликвидностью, отмечает главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Индекс Мосбиржи не только вернулся к докризисным позициям, но обновил несколько исторических рекордов и держится на уровне около 3500 пунктов, сохраняя зависимость от внешних факторов и движения мировых площадок, добавляет управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Как полагают эксперты, указанный индикатор продолжит расти в среднесрочной перспективе. В целом, с начала января индекс Мосбиржи вырос на 5,6%, а РТС — на 7,5%.

Стремительный рост капитализации с начала года показали ряд российских компаний, среди них первенство аналитики почти единогласно отдают Тинькофф (TCS Group). По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, лучшими в индексе Мосбиржи с начала 2021-го стали бумаги кредитной организации, увеличившись на 43%. Капитализация компании сейчас превышает 600 млрд рублей по данным Московской биржи и $8 млрд на Лондонской торговой площадке.

Далее следуют акции «Роснефти» (+19%), Озона (+14%), «Лукойла» (+13%). С рейтингом лидеров рынка согласен и Констатин Бушуев, который к перечисленным компаниям, отличившимся за месяц «сильным» ростом, добавляет также Globaltrans и «Новатэк». Сейчас можно говорить о том, что акции лидеров рынка либо достигли своих справедливых ценовых уровней, либо даже заметно превысили их, подчеркнул он.

— Лидером по доходности с точки зрения роста стоимости акций на российском фондовом рынке из наиболее ликвидных инструментов с начала 2021 года стали депозитарные расписки TCS Group. Акции компании прибавляли почти 46%. Основными причинами роста стали новости о сокращении доли Олега Тинькова в компании почти в 2,5 раза и ожидаемом включении TCS в индекс MSCI (Morgan Stanley Capital International — американская компания, рассчитывающая 160 тыс. индексов для формирования инвесторами по всему миру частных и коллективных портфелей инвестиций — прим. «Известий»), — считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, существенный рост акций TCS Group вызван высоким интересом к технологичному сектору, а в случае с Ozon — к онлайн-ритейлу. Тогда как, по словам эксперта, бумаги сырьевых предприятий дорожают на фоне роста цен на газ в Европе и на цветные и драгоценные металлы.

Положительная динамика

В краткосрочной перспективе аналитики прогнозируют продолжение восходящего тренда. Как отметил Андрей Русецкий из БКС, в марте-апреле рынок акций продолжит расти и обновлять рекорды. Основными драйверами будут высокие цены на сырье, рост дивидендной доходности акций против низких ставок по депозитам и облигациям, а также нарастание глобального ралли на фоне вакцинации, оценивает он. В целом, касаясь всего 2021 года, эксперт считает, что он будет позитивным для рисковых активов, в том числе и российских акций.

По оценкам Георгия Ващенко, положительная динамика сохранится в первом полугодии, так как будут действовать монетарные стимулы в США. При этом в России ставки денежного рынка скорее останутся вблизи текущих уровней и увеличится рост потребительского и ипотечного кредитования, а экономика вернется на докризисный уровень по мере распространения вакцины от коронавируса, считает он. Также плюсом станет открытие границ, восстановление международных связей и спад накала в торговой войне между США и Китаем с приходом Байдена, резюмировал эксперт.

Новый год может удивить инвесторов ростом акций компаний циклических отраслей, считает Ярослав Кабаков из «Финама». Однако, по его словам, фактор геополитических рисков и новых санкций создадут дисконт к зарубежным аналогам. В то же время к более глобальным опасностям стоит также отнести досрочное сворачивание стимулирующих мер со стороны Китая, США и Европы, добавляет Андрей Русецкий.

Впрочем, аналитики полагают, что передовые позиции на бирже сохранятся за нынешними лидерами. В особенности, по их оценкам, неплохую динамику могут показать акции сырьевых предприятий. Вместе с тем, существенный рост в перспективе они сулят и бумагам компаний из IT и финансового секторов, а по мере развития эпидемиологической ситуации и из авиаотрасли.

По мнению Андрея Русецкого, после кризиса рост рынка обычно продолжается несколько лет, и двузначные доходности как в российских акциях, так и западных еще впереди. Присмотреться к акциям недорогих компаний с высокой дивидендной доходностью рекомендует руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. С его точки зрения, вложения в них могут увеличить возврат от инвестиций на фондовый рынок.

В 2020-м, по данным Мосбиржи, 5 млн граждан открыли брокерские счета. В результате, число частных инвесторов достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, на фондовый рынок в прошлом году пришло больше инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы.