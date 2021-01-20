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Матвиенко заявила, что в РФ не будет ковид-паспортов

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В России не будут вводить COVID-паспорта. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 20 января.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении», — сказала она.

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Матвиенко напомнила, что вакцинация в России является «не обязательной, а рекомендательной, добровольной».

По ее словам, в восприятии людей справка о сделанной прививке — это «красная книжечка со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные права и возможности».

«Нет, конечно, не будет такого», — заключила спикер СФ.

Однако Матвиенко рекомендовала всё же сделать прививку от коронавируса, так как, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию.

Ранее в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам, которые привились от COVID-19. Речь идет в том числе о документах, которые должны признать в других странах. Об этом накануне сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Москальковой, введение COVID-паспортов является своевременным и необходимым условием борьбы с этой инфекцией. Однако, по ее словам, возникает ряд вопросов о соблюдении прав граждан, которые не могут вакцинироваться, в том числе беременных и аллергиков.

Согласно результатам опроса, проведенного Исследовательским центром сервиса SuperJob.ru, 59% россиян высказались против введения в стране COVID-паспортов, на примере того, как это было сделано в Башкортостане. Поддерживают введение таких документов 12% респондентов.

Противники нововведений считают это дискриминаций, отмечая, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. Сторонники же обычно вынуждены часто сдавать тесты на наличие COVID-19 из-за работы.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе с 5 февраля начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса и аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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