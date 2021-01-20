Назван снижающий уровень сахара в крови продукт

Манго может стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состоянии у людей с диабетом второго типа. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование ученых из США.

Специалисты отобрали людей с диабетом второго типа и предложили им внести в рацион сублимированную мякоть манго. Через несколько месяцев стало ясно, что у участников тестирования уменьшился уровень глюкозы после еды. Также у многих из добровольцев понизился уровень жира в организме.

Кроме того, исследователям удалось установить, что содержащиеся в манго полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин», — подчеркнули ученые.

Однако американские эксперты добавили, что в манго содержится много сахара, поэтому людям, находящимся в группе риска, следует употреблять его небольшими порциями.

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