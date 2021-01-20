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Назван снижающий уровень сахара в крови продукт

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Манго может стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состоянии у людей с диабетом второго типа. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование ученых из США.

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Специалисты отобрали людей с диабетом второго типа и предложили им внести в рацион сублимированную мякоть манго. Через несколько месяцев стало ясно, что у участников тестирования уменьшился уровень глюкозы после еды. Также у многих из добровольцев понизился уровень жира в организме.

Кроме того, исследователям удалось установить, что содержащиеся в манго полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин», — подчеркнули ученые.

Однако американские эксперты добавили, что в манго содержится много сахара, поэтому людям, находящимся в группе риска, следует употреблять его небольшими порциями.

В августе 2020 года врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что фрукты содержат множество полезных микроэлементов и витаминов, однако могут нанести и вред организму. По словам специалиста, фрукты стоит есть правильно, а именно знать меру и учитывать, что они различаются по содержанию фруктозы и глюкозы. Врач объяснила, что глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, а фруктоза полностью захватывается белками печени.

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