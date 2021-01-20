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Путин призвал к эффективной координации стран ЕАЭС на фоне пандемии

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Усилия стран Евразийского экономического союза должны быть эффективно скоординированы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что с 1 января 2021 года все лекарства в странах союза регистрируются по единым правилам.

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«Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом — эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», — отметил российский лидер.

Накануне, 19 января, Всемирная организация здравоохранения заявила, что правительства большинства стран мира отреагировали на пандемию медленно и неэффективно. Стремление сохранить экономическую стабильность, по мнению специалистов, оказалось ошибочным, в результате экономика сильно пострадала.

В начале января официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович назвала действия страны по борьбе с COVID-19 образцовыми. По ее словам, в России «стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с коронавирусом».

В декабре организация призвала срочно предоставить $4,3 млрд на вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что помощь партнеров спасет жизни и ускорит восстановление. Средства пойдут на закупку препаратов для бедных государств.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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