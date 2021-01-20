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В ФРГ выразили недовольство задержками поставок вакцины Pfizer

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии и других странах вызывают обеспокоенность задержки поставок вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. На эту тему он высказался в среду, 20 января, на пресс-конференции.

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По словам Шпана, эта тема также «вызывает раздражение», а «сильное недовольство» вызвано тем, что о задержках заявили внезапно.

«Это ведет к негодованию не только в Германии, но практически во всех странах, кроме США, которые получают вакцину от Pfizer/BioNTech», — указал он.

О том, что американская компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе сообщалось 15 января. Причиной названа модернизация производственных мощностей компании.

В частности, в Институте общественного здравоохранения Норвегии сообщали, что из-за этого страна недополучит 7,8 тыс. доз препарата.

В конце декабря Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны Евросоюза.

При этом известно, что во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо. Кроме того, СМИ рассказали о давлении, оказанном на регулятор ЕС ради ускоренной регистрации вакцины.

Накануне сообщалось, что в Эстонии в ходе вакцинации от коронавируса жителей домов престарелых скончались два пожилых постояльца. Прививку им сделали вакциной Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Ранее, 14 января, стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

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