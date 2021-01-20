СК проверит информацию о пострадавшем от мошенников 82-летнем ученом

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту публикации о 82-летнем ученом, ставшем жертвой мошенников из «инвестиционной компании», начата проверка. Ее заявление приводится на сайте ведомства 20 января.

«Следователи <...> проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Иванова.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что мошенники обманули 82-летнего ученого РАН Заура Мирзоева на крупную сумму денег. Злоумышленники связались с ним от имени инвестиционной компании и предложили вложиться в проект с доходностью 12,7%. Всего мужчина перевел им 1,2 млн рублей. После с Мирзоевым перестали выходить на связь, а «инвестиционная фирма» больше не работала по указанному адресу.

В ноябре 2020 года сотрудница детского сада в Иркутской области пострадала от действий мошенников. Женщина перечислила неизвестным лицам 2,4 млн рублей на различные счета, после чего злоумышленники также перестали выходить на связь.