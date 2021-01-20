Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов
Наука
На МКС отключилась система кондиционирования воздуха
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн
Общество
Песков рассказал об идеологии Путина

СК проверит информацию о пострадавшем от мошенников 82-летнем ученом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту публикации о 82-летнем ученом, ставшем жертвой мошенников из «инвестиционной компании», начата проверка. Ее заявление приводится на сайте ведомства 20 января.

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством
Чаще всего в 2020 году для обмана в финансовой сфере эксплуатировалась тема коронавируса

«Следователи <...> проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Иванова.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что мошенники обманули 82-летнего ученого РАН Заура Мирзоева на крупную сумму денег. Злоумышленники связались с ним от имени инвестиционной компании и предложили вложиться в проект с доходностью 12,7%. Всего мужчина перевел им 1,2 млн рублей. После с Мирзоевым перестали выходить на связь, а «инвестиционная фирма» больше не работала по указанному адресу.

В ноябре 2020 года сотрудница детского сада в Иркутской области пострадала от действий мошенников. Женщина перечислила неизвестным лицам 2,4 млн рублей на различные счета, после чего злоумышленники также перестали выходить на связь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021