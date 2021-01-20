Заболеваемость ОРВИ в Хабаровске превысила эпидпорог на 65,4%

В Хабаровске после новогодних каникул растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Эпидемический порог оказался превышен на 65,4%.

По данным Роспотребнадзора, за неделю к медикам обратились 4763 человека, в том числе 2235 детей. 11 пациентов госпитализировали, в их числе пять детей в возрасте до двух лет. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Согласно данным мониторинга, случаи гриппа не выявлены. При этом растет заболеваемость внебольничной пневмонией. Соответствующий диагноз поставили 1323 пациентам за неделю. 596 человек направлены в стационары. В основном пневмонию выявляли у лиц в возрастной категории от 40 до 64 лет, на втором месте по заболеваемости — пожилые люди старше 65 лет.

Врачи призывают жителей Хабаровска соблюдать противоэпидемический меры и личную гигиену, а также не нарушать масочный режим.

Ранее сообщалось, что в Липецке заболеваемость ОРВИ после каникул превысила эпидемический порог на 7,4%.