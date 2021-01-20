В Минпромторге подсчитал степень локализации российских машин

Специалисты Минпромторга России определили степень локализации всех легковых автомобилей, которые были выпущены в России в 2020 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Степень локализации подразумевает долю комплектующих и узлов российского производства, а также технологических операций. При этом используется балльная система.

Так, максимальное число баллов, а именно 3 280, набрали Lada Largus и Lada Granta. Далее следует Lada Niva Legend с 3260 баллами. В список наиболее локализованных моделей входит также Lada Vesta — 3200 баллов.

Отмечается, что остальные автопроизводители используют при выпуске автомобилей большое количество импортных компонентов, поэтому степень их локализации ниже. В частности, УАЗ набрал лишь 2216 баллов, а Nissan — 1500 баллов.

19 января сообщалось, что правительство России собирается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в стране. Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в этом году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, например льготные автокредитование, лизинг, а также скидку на газомоторную технику.