Миронов подтвердил объединение «Справедливой России» с двумя партиями

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил в среду об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новую политсилу назовут «Справедливая Россия — за правду».

Решение стало результатом длительных переговоров. Новая партия будет иметь одного председателя и двух заместителей. Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем левоцентристским партиям, в том числе КПРФ и ЛДПР.

«Давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», — приводит «РИА Новости» его слова.

Представители «Патриотов России» и «За правду» рассказали, что 21 января обсудят слияние с «эсерами».

«Наша партия также создавалась на основе нескольких партий. Мы считаем, что должна быть серьезная и мощная левопатриотическая партия, которая будет ставить перед собой глобальные задачи прохождения во власть», — приводит «Интерфакс» слова зампреда «Патриотов России» Надежды Корнеевой.

По словам секретаря ЦК «За правду» Николая Новичкова, после заседания в четверг планируется подготовка резолюции об объединении партий.

Советник руководителя «Справедливой России» в Госдуме Михаил Делягин сообщил «Известиям», что объединение политсил поможет новой партии получить более высокий результат на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму.

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков заявил газете «Взгляд», что в декабре прошлого года на конференции по объединению левоконсервативных патриотических сил в России «была обозначена цель этого слияния — левый реванш».

В свою очередь зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал ТАСС, что политсила продолжает работу по объединению левых и народно-патриотических сил в рамках Народного патриотического фронта, основываясь на принципе поддержки уже имеющихся кандидатов.

«Я думаю, что весной, ближе к съезду, мы покажем состав, вы увидите масштаб этих левых объединений — реально действующих общественных организаций, движений, структур», — отметил Афонин.

Он подчеркнул, что речь идет об организациях как федерального, так и регионального уровней.

«Справедливую Россию» основали в 2006 году. Это партия левого фланга, она базируется на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. Ее членов называют «эсерами». Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.

Партия «За правду» появилась в 2019 году. Это национал-патриотическое объединение, она критикует либерализм. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах России — одно.

«Патриотов России» зарегистрировали в 2005 году. Политсила образовалась в результате раскола КПРФ на основе «Российской партии труда». Поддерживает идеологию демократического социализма и коллективизма. Глава объединения — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.