Президент ФРГ заявил об испытанном облегчении с приходом к власти Байдена

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что испытывает «великое облегчение» в связи с инаугурацией 46-го президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в среду, 20 января.

«Сегодня хороший день для демократии. В США она устояла, несмотря на тяжелую нагрузку. Несмотря на враждебность, американские институты оказались сильны — волонтеры на выборах, губернаторы, судебные органы и Конгресс. Мое облегчение велико в связи с приведением сегодня к присяге в качестве президента и прихода в Белый дом Джо Байдена», — сказал Штайнмайер в видеообращении на сайте президента ФРГ.

Он подчеркнул, что чувство облегчения наверняка испытали «многие люди в Германии».

Глава ФРГ считает, что с инаугурацией Байдена появилась «надежда, что международное сообщество в будущем снова будет работать более тесно и качественнее, чтобы решить большие проблемы нашего времени». В числе наиболее значимых вопросов Штайнмайер назвал борьбу с COVID-19, глобальную защиту климата, контроль над вооружениями и разоружение, решение острых конфликтов в мире.

По словам лидера ФРГ, он надеется, что «США снова будут на нашей стороне» при решении перечисленных выше проблем. Даже разногласия, по мнению Штайнмайера, «заставят еще более интенсивно искать общие решения».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инаугурацию Байдена. Он подчеркнул, что в России от прихода к власти Байдена «ничего не изменится, Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США».

Инаугурация президента США пройдет 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).