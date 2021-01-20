Представитель ВОЗ заявила о планах вакцинироваться от COVID-19 в России

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович намерена вакцинироваться от коронавирусной инфекции в России. Об этом она заявила в среду, 20 января.

«Да, конечно, я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да (в России. — Ред.)», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Также представитель ВОЗ отметила, что в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, пишет «Москва 24».

Накануне посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передает RT.

В Москве масштабная вакцинация от коронавируса началась 5 декабря, по всей России — с 15 декабря. С 18 января объявлена массовая вакцинация от COVID-19 в стране.

Прививку гражданам предлагается сделать препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

В понедельник, 18 января, Минздрав РФ рекомендовал прививаться от COVID-19 в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у них обычно наблюдается более тяжелое течение и больший риск осложнений.

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