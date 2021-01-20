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На МКС отключилась система кондиционирования воздуха

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Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС) было вызвано особенностями ее работы. Об этом в среду, 20 января, заявили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

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«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Там подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

О том, что отключилась одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на российском сегменте МКС, сообщил в среду российский космонавт Сергей Рыжиков во время сеанса связи с специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Ранее, 19 декабря 2020 года, стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Тогда ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходил к концу.

В тот же день гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС. Однако, по данным на 27 декабря, утечка воздуха продолжалась. Причиной оказалась трещина в модуле.

31 декабря Рогозин сообщил, что трещина в служебном модуле российского сегмента Международной космической станции могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов или может иметь технологические причины.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сроки работы изначально планировали продлить до 2028 или 2030 года, но решение пока не принято.

В ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

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