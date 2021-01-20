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Главу антикоррупционного главка МВД Солнечногорска задержали за получение взятки

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Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области в среду, 20 января.

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«По предварительным данным следствия, сотрудник органов внутренних дел получил через посредника взятку в сумме 250 тыс. рублей за непроведение процессуальной проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы», — говорится в заявлении.

Подозреваемый был задержан в момент получения денежных средств.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце июля 2020 года в отношении начальника четвертого отдела управления по борьбе с коррупцией МВД по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

В середине марта 2020 года президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией.

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