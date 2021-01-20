В НАКе рассказали о ликвидации пяти бандитов в Чечне

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в среду, 20 января, сообщил о ликвидации пяти бандитов в ходе спецоперации в Чеченской Республике.

Среди уничтоженных преступников — банглаварь Аслан Бютукаев.

«В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов. Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — уточнили в НАКе.

О том, что в Чечне бойцы полка полиции Специального назначения МВД республики уничтожили членов банды Бютукаева и ее главаря, ранее в этот же день рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Операция проходила на окраине селения Катар-юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске.

После этого Кадырова с ликвидацией банды поздравил президент России Владимир Путин.

Командир батальона шахидов «Риядус-Салихийн» Аслан Бютукаев, известный российским спецслужбам в том числе и под прозвищем Абубакар и Амир Хамзат, был близким соратником Доку Умарова, чья банда была ликвидирована в конце 2013 года. Сам Умаров, ответственный за ряд преступлений, в том числе за организацию теракта в аэропорту Домодедово, был убит в этом же году.

Уроженец Ачхой-Мартановского района Чечни Бютукаев также числился в федеральном розыске за организацию этого теракта. По данным спецслужб, именно он готовил шахидов-смертников для совершения терактов в Москве и других регионах страны.

Теракт в столичном аэропорту Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой, в зале международных прилетов. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения.